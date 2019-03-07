Ощадбанк виплатив 420 млн доларів за єврооблігаціями

Державний банк погасив частину випуску, який було здійснено в рамках реструктуризації

Государственный Ощадбанк выплатил 420 млн долларов в рамках погашения и выплаты процентов по еврооблигациям на 700 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банку.

Как отметили в пресс-службе, выпуск еврооблигаций был осуществлен Ощадбанком в виде нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) в 2011 году, и в 2015 году репрофилирован в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) Международного валютного фонда.

Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало, среди прочего, амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения на семь лет до 2023 года. Остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода, начиная с сентября 2019 года, с окончательным погашением 10 марта 2023 года.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, пиковые месяцы выплат по госдолгу Украины в 2019 году совпадают с активными политическими процессами. В начале мая - почти сразу после второго тура президентских выборов - чиновникам нужно погасить еврооблигации в объеме 1 млрд долларов, выпущенные в мае 2014 года под гарантии США. А в сентябре - незадолго до парламентских выборов - Кабмина, придется искать средства для выплат по еврооблигациям и расчета с МВФ.