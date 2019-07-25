Ощадбанк виграв спір із "Укртелекомом" у Верховному суді

Державний "Ощадбанк" виграв у "Укртелекому" спір щодо договору купівлі-продажу облігацій на 1,5 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба банку.

За даними прес-служби, 23 липня Верховний суд задовольнив касаційну скаргу "Ощадбанку" на рішення Господарського суду м. Києва від 27.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2019 та скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій про розірвання договору купівлі-продажу облігацій (емітентом яких є ТОВ "ЕСУ" - мажоритарний акціонер "Укртелекому"), укладеного між "Ощадбанком" та "Укртелекомом".

Верховний суд ухвалив нове рішення, яким повністю відмовив "Укртелекому" в задоволенні його позовних вимог до "Ощадбанку" щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій на 1,5 млрд грн, повідомили в прес-службі.

Як зазначається в повідомленні, "Верховним судом нарешті було поставлено остаточну крапку в судовому спорі, що тривав майже два роки".

За даними прес-служби "Ощадбанку", 15.09.2015 між "Укртелекомом" та Ощадбанком було укладено договір, згідно з яким банк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній зобов’язався не пізніше 15.03.2017 прийняти та оплатити облігації ТОВ "ЕСУ" (власник контрольного пакета акцій "Укртелекому") серії С за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями. У серпні 2017 року "Укртелеком" подав до Господарського суду м. Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 5 червня змінив тип акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк) з публічного на приватне та перейменував його в АТ "Ощадбанк".

За даними Міністерства фінансів, чистий прибуток "Ощадбанку" в першому кварталі 2019 року становив 70 млн грн.