Ощадбанк поновив карткове кредитування: які ліміти та умови

Ощадбанк з 1 травня поновив встановлення кредитних лімітів для клієнтів, які отримують в банку заробітну плату або пенсію. Кредитна лінія встановлюється за бажанням клієнта в розмірі до 15 тисяч гривень, строком на 60 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

Як зазначили в прес-службі, при встановленні ліміту довідка про доходи не вимагається.

При розрахунках карткою в торговельно-сервісній мережі та Інтернеті, як і раніше, діє грейс-період: до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів на всі інші категорії покупок під 0,001% річних.

У прес-службі нагадали, що Ощадбанк - один з небагатьох банків, який під час війни не змінював розміри раніше встановлених кредитних лімітів та зупинив нарахування відсотків за ними до 1 червня 2022 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про 100% гарантії держави на депозити населення в банках під час війни. Закон також передбачає, що Ощадбанк стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб.