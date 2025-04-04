"Ощадбанк" сообщил украинцам о важных изменениях: что ждет клиентов

Кому из клиентов "Ощадбанка" нужно прийти в отделение

По словам Наумова, срок действия карт "Ощадбанка" в очередной раз продлен. На этот раз - до 31 декабря 2025 года.

Чиновник уточнил, что в целом этот процесс произошел автоматически.

В то же время он отметил, что некоторые могли при этом получить сообщение от банка.

"Если вы получили сообщение от банка о том, что ваша карта не будет продлена на новый срок, - пожалуйста, обратитесь в отделение банка для ее перевыпуска", - объяснил Наумов.

Пост Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Стоит отметить, что "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт уже не впервые. Такое решение принимается на фоне полномасштабной войны и введенного в Украине военного положения - с целью обеспечения удобства клиентов.

В связи с этим, даже после окончания срока действия, карты банка продолжают полноценно работать (ими можно рассчитываться в торговых сетях или снимать наличные в банкоматах).

Обычно процесс продления срока действия карты происходит автоматически, чтобы клиентам не пришлось обращаться в банк для ее замены. В то же время в некоторых случаях обращаться в отделение банка все же нужно.