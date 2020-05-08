Ощадбанк оголосив новий конкурс на голову правління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Новий конкурс оголошено через "зовнішні непередбачувані обставини"

Державний "Ощадбанк" оголосив новий конкурс на посаду голови правління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

Повідомляється, що конкурсна комісія та комітет з питань призначень та винагород членам наглядової ради "Ощадбанку" оголошує новий конкурсний відбір кандидата на посаду голови правління. Рішення прийнято у зв'язку з "зовнішніми непередбачуваними обставинами".

Також повідомляється, що кандидати повинні подати документи українською мовою та / або англійською мовою до 22 травня. Перелік документів опубліковано на сайті Міністерства фінансів.

Нагадаємо, у березні Національний банк України погодив кандидатури чотирьох членів наглядової ради Ощадбанку і відмовив одному. Зокрема, у погодженні відмовлено Ігорю Митюкову, який претендував на посаду заступника голови наглядової ради. Рішення про відмову було прийнято у зв'язку з тим, що він є членом наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України", в якому "Ощадбанк" володіє істотною участю.