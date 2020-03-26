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НБУ погодив кандидатури 4 членів наглядової ради Ощадбанку та відмовив одному

Новини » Економіка     26.03.2020 - 14:08
НБУ погодив кандидатури 4 членів наглядової ради Ощадбанку та відмовив одному
Фото: Ощадбанк (РБК-Украина)

Наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку вже сформовані

Національний банк України погодив кандидатури чотирьох членів наглядової ради державного Ощадбанку так відхилив кандидатуру Ігоря Мітюкова. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, Національний банк погодив на посади таких осіб:

  • Тарас Кириченко (дата погодження 16 березня);
  • Юлія Пашко (дата погодження 16 березня);
  • Янне Харьюнпаа (дата погодження 26 березня);
  • Хуан Енріке Перес Калот (дата погодження 26 березня).

Водночас НБУ 23 березня відмовив у погодженні Ігорю Мітюкову на посаду заступника голови наглядової ради Ощадбанку. Рішення про відмову ухвалене у зв’язку з тим що він обіймає посаду члена наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України", у якому Ощадбанк володіє істотною участю.

НБУ звернувся до Кабінету міністрів з проханням завершити формування наглядової ради Ощадбанку та Укрексімбанку. Адже сьогодні наглядова рада Укрексімбанку сформована з восьми членів з дев’яти необхідних.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити повноваження члена наглядової ради Укрексімбанку Стівена Фішера.

Відзначимо, Національний банк України подасть апеляційні скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 та 19 лютого, якими задоволено позовні заяви колишнього голови наглядової ради Ощадбанку Шевкі Аджунера, а також колишніх членів наглядової ради Дмитра Власова та Олексія Резнікова.

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