ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ощадбанк объявил новый конкурс на главу правления

Новости » Политика     08.05.2020 - 18:27
Ощадбанк объявил новый конкурс на главу правления
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новый конкурс объявлен из-за "внешних непредвиденных обстоятельств"

Государственный "Ощадбанк" объявил новый конкурс на должность главы правления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.

Сообщается, что конкурсная комиссия и комитет по вопросам назначений и вознаграждений членам наблюдательного совета "Ощадбанка" объявляет новый конкурсный отбор кандидата на должность главы правления. Решение принято в связи с "внешними непредвиденными обстоятельствами".

Также сообщается, что кандидаты должны подать документы на украинском языке и / или английском языке до 22 мая. Перечень документов опубликован на сайте Министерства финансов.

Напомним, в марте Национальный банк Украины согласовал кандидатуры четверых членов набсовета Ощадбанка и отказал одному. В частности, в согласовании отказали Игорю Митюкову, который претендовал на должность заместителя главы наблюдательного совета. Решение об отказе было принято в связи с тем, что он является членом наблюдательного совета ПАО "Национальный депозитарий Украины", в котором "Ощадбанк" владеет существенным участием.

Теги Новости Украины Ощадбанкконкурсглава
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь