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"Ощадбанк" повинен перерахувати гроші всім виробникам ВДЕ, - УВЕА

Автор: Наталія Гурковська

Державний "Ощадбанк" повинен перерахувати гроші для погашення боргів перед всіма без винятку виробниками з відновлюваних джерел без жодних дискримінацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

Асоціація, що об’єднує 100% виробників електроенергії з енергії вітру в Україні та понад 80 національних та міжнародних компаній, закликала прем’єр-міністра Дениса Шмигаля забезпечити спрямування усіх коштів, отриманих від продажу "зелених" облігацій НЕК "Укренерго" на недискримінаційній та пропорційній основі.

"Станом на вечір 15 листопада 2021 року з сайту ДП “Гарантований покупець” стало відомо, що вже 16,3 млрд грн було перераховано виробникам з ВДЕ, проте залишок все ще не розподілений до кінця між окремими виробниками з ВДЕ", - говориться в повідомленні.

Саме тому УВЕА ще раз наголошує на важливості забезпечення повних виплат усім учасникам ринку з ВДЕ на недискримінаційній та неупередженій основі.

У своєму листі, УВЕА нагадала про важливість виконання положень Меморандуму про Взаєморозуміння, укладеного 10 червня 2020 року між інвесторами в ВДЕ з однієї сторони, та урядом України з іншої сторони, де прописані всі умови про вирішення проблем галузі та забезпечення прав інвесторів.

Як повідомлялось, раніше інвестори у ВІЕ зажадали від Кабміну припинити вибіркову виплату боргів.

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