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Інтерв'ю

"Ощадбанк" 11-15 червня буде обслуговувати населення на лінії розмежування

НовиниТелеком & IT    08.06.2018 - 16:15
Фото: мобільний підрозділ "Ощадбанку" (oschadbank.ua)
Фото: мобільний підрозділ "Ощадбанку" (oschadbank.ua)

"Ощадбанк" опублікував графік роботи мобільних підрозділів на Донбасі на лінії розмежування

У період з 11 по 15 червня 2018 року мобільний підрозділ "Ощадбанку" буде обслуговувати клієнтів поблизу лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях. Про це йдеться в повідомленні міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) в Twitter.

"У період з 11 по 15 червня мобільний підрозділ "Ощадбанку" буде обслуговувати клієнтів поблизу лінії зіткнення в Донецькій області. Про графіку обслуговування на наступному тижні буде повідомлено", - йдеться в повідомленні.

"У період з 11 по 15 червня мобільний підрозділ "Ощадбанку" буде обслуговувати клієнтів поблизу лінії зіткнення в Луганській області. Про графіку обслуговування на наступному тижні буде повідомлено", - повідомили в МінТОТ.

Нагадаємо, останній раз "Ощадбанк" обслуговував клієнтів поблизу лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях 21-25 травня.

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Теги публікації: Ощадбанк, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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