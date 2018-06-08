"Ощадбанк" 11-15 червня буде обслуговувати населення на лінії розмежування

"Ощадбанк" опублікував графік роботи мобільних підрозділів на Донбасі на лінії розмежування

У період з 11 по 15 червня 2018 року мобільний підрозділ "Ощадбанку" буде обслуговувати клієнтів поблизу лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях. Про це йдеться в повідомленні міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) в Twitter.

"У період з 11 по 15 червня мобільний підрозділ "Ощадбанку" буде обслуговувати клієнтів поблизу лінії зіткнення в Донецькій області. Про графіку обслуговування на наступному тижні буде повідомлено", - йдеться в повідомленні.

У період з 11 по 15 червня мобільний підрозділ Ощадбанку обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Донецькій області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено. pic.twitter.com/vorfULWMpF — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2018

"У період з 11 по 15 червня мобільний підрозділ "Ощадбанку" буде обслуговувати клієнтів поблизу лінії зіткнення в Луганській області. Про графіку обслуговування на наступному тижні буде повідомлено", - повідомили в МінТОТ.

У період з 11 по 15 червня мобільний підрозділ Ощадбанку обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Луганській області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено. pic.twitter.com/cVnlNR6a65 — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2018

Нагадаємо, останній раз "Ощадбанк" обслуговував клієнтів поблизу лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях 21-25 травня.