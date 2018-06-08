"Ощадбанк" 11-15 июня будет обслуживать население на линии разграничения

"Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных подразделений на Донбассе на линии разграничения

В период с 11 по 15 июня 2018 года мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщении министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter.

"В период с 11 по 15 июня мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. О графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено", - говорится в сообщении.

У період з 11 по 15 червня мобільний підрозділ Ощадбанку обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Донецькій області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено. pic.twitter.com/vorfULWMpF — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2018

"В период с 11 по 15 июня мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской области. О графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено", - сообщили в МинВОТ.

У період з 11 по 15 червня мобільний підрозділ Ощадбанку обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії зіткнення у Луганській області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено. pic.twitter.com/cVnlNR6a65 — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2018

Напомним, последний раз "Ощадбанк" обслуживал клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях 21-25 мая.