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Интервью

"Ощадбанк" 11-15 июня будет обслуживать население на линии разграничения

НовостиТелеком & IT    08.06.2018 - 16:15
Фото: мобильное подразделение "Ощадбанка" (oschadbank.ua)
Фото: мобильное подразделение "Ощадбанка" (oschadbank.ua)

"Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных подразделений на Донбассе на линии разграничения

В период с 11 по 15 июня 2018 года мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщении министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter.

"В период с 11 по 15 июня мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. О графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено", - говорится в сообщении.

"В период с 11 по 15 июня мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской области. О графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено", - сообщили в МинВОТ.

Напомним, последний раз "Ощадбанк" обслуживал клиентов вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях 21-25 мая.

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Теги публикации: Ощадбанк, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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