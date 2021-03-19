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Восени хасиди зможуть приїхати в Умань тільки за наявності COVID-паспортів, - Аваков

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 01:14
Восени хасиди зможуть приїхати в Умань тільки за наявності COVID-паспортів, - Аваков Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Приїзд паломників з Ізраїлю до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана буде можливий за наявності документів, які підтвердять вакцинацію від коронавірусу. У такому разі правоохоронці організують безпечне перебування хасидів в Україні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час переговорів зі своїм ізраїльським колегою Аріє Дері, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Крім того, сторони узгодили, що ключовою умовою приїзду паломників буде нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні.

"У взаємодії з нашими ізраїльськими колегами українські правоохоронці готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19", - сказав Аваков.

Раніше повідомлялося, що Україна може стати однією з перших європейських країн, яка досягне угоди з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації від коронавірусу.

За словами українського посла, ізраїльська сторона зацікавлена в спільному визнання COVID-паспортів в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів в Умань.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль не готовий визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca Covishield, який застосовують в Україні.

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