Восени хасиди зможуть приїхати в Умань тільки за наявності COVID-паспортів, - Аваков

Приїзд паломників з Ізраїлю до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана буде можливий за наявності документів, які підтвердять вакцинацію від коронавірусу. У такому разі правоохоронці організують безпечне перебування хасидів в Україні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час переговорів зі своїм ізраїльським колегою Аріє Дері, повідомляє прес-служба Нацполіції .

"У взаємодії з нашими ізраїльськими колегами українські правоохоронці готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19", - сказав Аваков.

Крім того, сторони узгодили, що ключовою умовою приїзду паломників буде нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна може стати однією з перших європейських країн, яка досягне угоди з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації від коронавірусу.

За словами українського посла, ізраїльська сторона зацікавлена в спільному визнання COVID-паспортів в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів в Умань.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль не готовий визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca Covishield, який застосовують в Україні.