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Осенью хасиды смогут приехать в Умань только при наличии COVID-паспортов, - Аваков

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 01:14
Осенью хасиды смогут приехать в Умань только при наличии COVID-паспортов, - Аваков Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Приезд паломников из Израиля в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана будет возможен при наличии документов, которые подтвердят вакцинацию от коронавируса. В таком случае правоохранители организуют безопасное пребывания хасидов в Украине.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время переговоров со своим израильским коллегой Арие Дери, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Кроме того, стороны согласовали, что ключевым условием приезда паломников будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине.

"Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19", - сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что Украина может стать одной из первых европейских стран, которая достигнет соглашения с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.

По словам украинского посла, израильская сторона заинтересована в совместном признании COVID-паспортов в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умань.

Ранее сообщалось, что Израиль не готов признавать вакцинацию препаратом AstraZeneca Covishield, который применяют в Украине.

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