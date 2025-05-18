ОСМД и долги: могут ли жильцов заставить платить за услуги

Закон Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" обязывает жильцов регулярно и полностью уплачивать взносы на содержание и ремонт общего имущества. Но имеет ли право ОСМД наказывать должников штрафами?
РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко, может ли ОСМД оштрафовать жителей за неуплату взносов.
ОСМД не имеет автоматического права накладывать штраф или пеню за неуплату взносов - это не предусмотрено законом. Но есть нюанс.
"Законом не предусмотрена возможность взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную уплату взносов и платежей. В то же время ее размер и порядок начисления могут быть определены в уставе ОСМД", - объясняет юрист Булименко.
То есть если в уставе объединения прямо указано о штрафах или пене за долги, ОСМД имеет право их начислять. Но без такого пункта - нет.
Если совладелец длительное время не платит обязательные взносы, ОСМД может обратиться в суд.
"В случае задолженности объединение имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие долг", - говорит эксперт.
Судебный приказ о взыскании долга выполняется государственной исполнительной службой или частным исполнителем - так же, как другие судебные решения.
ОСМД имеет право контролировать своевременность уплаты взносов жильцами. Такой контроль предусмотрен законом.
"Совладелец обязан своевременно и в полном объеме платить взносы. ОСМД, в свою очередь, имеет право контролировать их поступление", - добавляет юрист.
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