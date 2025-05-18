ОСМД и долги: могут ли жильцов заставить платить за услуги

Можно ли налагать штрафы

ОСМД не имеет автоматического права накладывать штраф или пеню за неуплату взносов - это не предусмотрено законом. Но есть нюанс.

"Законом не предусмотрена возможность взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную уплату взносов и платежей. В то же время ее размер и порядок начисления могут быть определены в уставе ОСМД", - объясняет юрист Булименко.

То есть если в уставе объединения прямо указано о штрафах или пене за долги, ОСМД имеет право их начислять. Но без такого пункта - нет.

Как действует процедура взыскания долга

Если совладелец длительное время не платит обязательные взносы, ОСМД может обратиться в суд.

"В случае задолженности объединение имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие долг", - говорит эксперт.

Судебный приказ о взыскании долга выполняется государственной исполнительной службой или частным исполнителем - так же, как другие судебные решения.

Контроль за взносами - законный

ОСМД имеет право контролировать своевременность уплаты взносов жильцами. Такой контроль предусмотрен законом.

"Совладелец обязан своевременно и в полном объеме платить взносы. ОСМД, в свою очередь, имеет право контролировать их поступление", - добавляет юрист.