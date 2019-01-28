Осака стала першою ракеткою світу після перемоги на Australian Open

Вперше рейтинг WTA очолила представниця Японії
Японская теннисистка Наоми Осака, выигравшая Australian Open-2019, поднялась на первую строчку в обновленном от 28 января рейтинге WTA. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Впервые первой ракеткой мира стала представитель Японии - ранее подобного не случалось как среди женщин, так и среди мужчин.
Финалистка Открытого чемпионата Австралии чешка Петра Квитова стала второй ракеткой мира, повторив свой рейтинговый рекорд. Последний раз так высоко она поднималась в 2015 году.
На третьем месте румынка Симона Халеп, куда она по итогам турнира опустилась с первого места.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свою седьмую позицию. Также среди украинок на прежнем 24 месте осталась Леся Цуренко. Рывок на 10 позиций удался Даяне Ястремской, которая вышла в третий круг турнира в Мельбурне.
Рейтинг WTA. 28 января
1 (4). Наоми Осака (Япония) - 7030
2 (6). Петра Квитова (Чехия) - 6290
3 (1). Симона Халеп (Румыния) - 5582
4 (5). Слоан Стивенс (США) - 5307
5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 5100
6 (2). Анжелика Кербер (Германия) - 4965
7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4940
8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4430
9 (3). Каролина Возняцки (Дания) - 3566
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) - 3485
11 (16). Серена Уильямс (США) - 3406
...
24 (24). Леся Цуренко (Украина) - 1896
47 (57). Даяна Ястремская (Украина) - 1119
95 (94). Катерина Козлова (Украина) - 636
127 (107). Ангелина Калинина (Украина) - 477
155 (116). Марта Костюк (Украина) - 379
182 (181). Катарина Завацкая (Украина) - 321
Напомним, первая ракетка мира серб Новак Джокович стал единственным семикратным чемпионом Australian Open.