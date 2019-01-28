Осака стала першою ракеткою світу після перемоги на Australian Open

Вперше рейтинг WTA очолила представниця Японії

Японская теннисистка Наоми Осака, выигравшая Australian Open-2019, поднялась на первую строчку в обновленном от 28 января рейтинге WTA. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Впервые первой ракеткой мира стала представитель Японии - ранее подобного не случалось как среди женщин, так и среди мужчин.

Финалистка Открытого чемпионата Австралии чешка Петра Квитова стала второй ракеткой мира, повторив свой рейтинговый рекорд. Последний раз так высоко она поднималась в 2015 году.

На третьем месте румынка Симона Халеп, куда она по итогам турнира опустилась с первого места.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свою седьмую позицию. Также среди украинок на прежнем 24 месте осталась Леся Цуренко. Рывок на 10 позиций удался Даяне Ястремской, которая вышла в третий круг турнира в Мельбурне.

Рейтинг WTA. 28 января

1 (4). Наоми Осака (Япония) - 7030

2 (6). Петра Квитова (Чехия) - 6290

3 (1). Симона Халеп (Румыния) - 5582

4 (5). Слоан Стивенс (США) - 5307

5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 5100

6 (2). Анжелика Кербер (Германия) - 4965

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4940

8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4430

9 (3). Каролина Возняцки (Дания) - 3566

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) - 3485

11 (16). Серена Уильямс (США) - 3406

...

24 (24). Леся Цуренко (Украина) - 1896

47 (57). Даяна Ястремская (Украина) - 1119

95 (94). Катерина Козлова (Украина) - 636

127 (107). Ангелина Калинина (Украина) - 477

155 (116). Марта Костюк (Украина) - 379

182 (181). Катарина Завацкая (Украина) - 321

Напомним, первая ракетка мира серб Новак Джокович стал единственным семикратным чемпионом Australian Open.