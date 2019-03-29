Перша ракетка світу збереже за собою звання за підсумками турніру в Майамі

Халеп не змогла дійти до фіналу змагань
Японська тенісистка Наомі Осака збереже за собою звання першої ракетки світу за підсумками турніру в Майамі (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Єдина, хто могла змістити її з вершини рейтингу була Сімона Халеп. Однак румунка не змогла дійти до фіналу, програвши у півфіналі чешці Кароліні Плішкова з рахунком 5:7, 1:6.
.@KaPliskova holds off Halep and the rain, 7-5, 6-1!— WTA (@WTA) March 29, 2019
Moves into the @MiamiOpen final! pic.twitter.com/j6K2yRuQNd
У фіналі Кароліна зіграє з австралійкою Ешлі Барті. У разі перемоги Плішкова стане другою ракеткою світу.
.@KaPliskova powers into her first @MiamiOpen final!— WTA (@WTA) March 29, 2019
Sets up championship matchup against Barty--> https://t.co/1YmvIlQutV pic.twitter.com/EEZ2WFbBqn
Лідер посіву Осака програла на турнірі в матчі третього кола 27 сіяної Сє Шувей з Китайського Тайбея - 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.
Японка очолила рейтинг WTA після перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії 2019 року.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна за підсумками турніру в Майамі втратить дві позиції і опуститься на 7 місце рейтингу WTA.