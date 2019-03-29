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Перша ракетка світу збереже за собою звання за підсумками турніру в Майамі

Новини » Спорт    29.03.2019 - 13:19
Перша ракетка світу збереже за собою звання за підсумками турніру в Майамі
Фото: Наомі Осака на турнірі в Майамі (twitter.com/Naomi_Osaka_)

Халеп не змогла дійти до фіналу змагань

Японська тенісистка Наомі Осака збереже за собою звання першої ракетки світу за підсумками турніру в Майамі (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA). 

Єдина, хто могла змістити її з вершини рейтингу була Сімона Халеп. Однак румунка не змогла дійти до фіналу, програвши у півфіналі чешці Кароліні Плішкова з рахунком 5:7, 1:6.

У фіналі Кароліна зіграє з австралійкою Ешлі Барті. У разі перемоги Плішкова стане другою ракеткою світу.

Лідер посіву Осака програла на турнірі в матчі третього кола 27 сіяної Сє Шувей з Китайського Тайбея - 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.

Японка очолила рейтинг WTA після перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії 2019 року.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна за підсумками турніру в Майамі втратить дві позиції і опуститься на 7 місце рейтингу WTA.

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