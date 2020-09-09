Без опадів та до +27 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Погода в Україні 9 вересня буде без опадів. Температура повітря прогріється до +27 градусів у південних областях.

Такі дані наводить Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Практично на всій території України температура повітря вдень коливатиметься в районі +22 +24 градусів. У Сумській області +20 +22 градуси. Вночі на заході та сході країни температура повітря знизиться до +8+10 градусів, у центральних областях +10+12 градусів.

У Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях температура повітря вдень прогріється до +24+26 градусів, вночі +10+12. В Одеській області +25+27 градусів, вдень +13+15 вночі.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень становитиме +22+24, вночі +10+12.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що погода в Україні суттєво зміниться від спекотної до прохолодною і дощовою.

Вчора в Україні в центральних і північних областях була дощова погода, температура повітря вдень коливалась від +19 до +29 градусів.