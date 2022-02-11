ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відлига в Україні. Рятувальники попереджають про підтоплення: список регіонів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 09:42
Відлига в Україні. Рятувальники попереджають про підтоплення: список регіонів Фото: рятувальники попереджають про підтоплення (0462 ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні рятувальники попередили про можливі підтоплення. Названо список регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Зокрема, очікується пiдвищення рiвнiв води над рiвнями:

  • 11-12 лютого на рiчках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,5 м, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву; на р. Прип'ять у створi поста Рiчиця та р. Стохiд у створi поста Любешiв - подальше затоплення заплави (І рівень небезпеки - жовтий).
  • 11-12 лютого на рiчках басейну Днiстра, Прута та Сiреті на 0,2-1,0 м з послабленням льодових явищ, льодоходом, без негативних наслiдкiв. На окремих дiлянках рiчок басейну Стрия можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

Нагадаємо, сьогодні в Україні все ще переважатиме тепла погода.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода
NEWS
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи