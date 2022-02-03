Опади у низці регіонів і до +3 вдень: прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди у всіх областях

У ніч на 4 лютого в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях опади не очікуються. Вдень в регіоні пройде мокрий сніг з дощем. На високогір'ї Закарпаття зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У Харківській, Луганській та Донецькій областях 4 лютого очікується сніг. У Криму пройде мокрий сніг з дощем. На решті території України очікується мінлива хмарність без опадів.

На більшій частині країни, за винятком південних регіонів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду.

Температура повітря 4 лютого:

на заході вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -5;

на півночі вдень від -2 до -4, вночі від -7 до -9;

на сході вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -4;

на півдні вдень від +1 до +3, вночі від -3 до -5;

у центрі вдень від -1 до -2, вночі від -5 до -8.

Фото: погода в Україні 4 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

Завтра протягом дня в Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі буде перебувати в межах від -7 до -9 градусів, вдень - від -2 до -4.

Фото: погода в Києві 4 лютого (meteo.gov.ua)