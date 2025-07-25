Вот почему никогда не надо снимать обувь в самолете

Почему снимать обувь в самолете не надо?

Снимать обувь в самолете и обнажать босые ноги - это очень неприятно, а еще и опасно. Снимая обувь в самолете, вы подвергаете свои ноги воздействию различных микробов и потенциальных опасностей.

Полы самолетов редко тщательно чистятся между рейсами, поэтому вы можете контактировать с бактериями, грибками и вирусами, которые могут вызвать инфекции, такие как стопа атлета, подошвенные бородавки или даже более серьезные кожные инфекции, если у вас есть порезы или ссадины.

Жидкости тела, разливы пищи и другие загрязнения часто присутствуют на ковре, что увеличивает риск подхватить что-то неприятное. Кроме того, сухой воздух и тесное помещение могут сделать вашу кожу более восприимчивой к раздражениям и трещинам, что еще больше увеличивает риск инфекции.

Хотя риск подхватить что-то серьезное относительно низкий для большинства здоровых людей, в общем гигиеничнее держать обувь или по крайней мере носки во время полета, особенно когда вы ходите в туалет.

Забудьте о сильных духах

Кейт также предупредила, что находясь в самолете, лучше "избегать сильных ароматов". Поэтому, возможно, вы захотите сделать сотню пшиков в Duty Free тем замечательным парфюмом, который вы не можете себе позволить, но если он может быть оскорбительным для других, лучше его не использовать.

"Ароматы распространяются далеко и широко, когда вы находитесь в закрытом пространстве, как кабина самолета, и ваш любимый аромат может быть чрезмерным для других", - добавила эксперт.