Вот почему вам лучше спать без нижнего белья: об этом знают не все

Почему не стоит спать в белье?

Анестезиолог из Испании Дэвид Калехо призывает людей спать без нижнего белья, утверждая, что для этого есть важная причина. В недавнем видео на своем TikTok-аккаунте он поделился: "Сон без нижнего белья полезен для вашего здоровья. Он может помочь предотвратить инфекции".

С летом в разгаре многие могут менять свои привычки сна, чтобы чувствовать себя комфортнее. Эксперт по вопросам здоровья утверждает, что сон без нижнего белья может иметь медицинские преимущества.

Почему спать без белья полезно?

Анестезиолог объяснил, что это касается как мужчин, так и женщин, хотя причины для обоих полов отличаются:

Для мужчин

Кальехо объяснил, что "яичкам необходимо быть примерно на два градуса ниже температуры тела, чтобы нормально функционировать".

По его словам, ношение тесного нижнего белья ночью может повышать температуру в этой зоне, что может повлиять на репродуктивное здоровье.

"Сон без трусов помогает держать яички подальше от тела, прохладными и полностью функционирующими", - добавил он.

Для женщин

Кальехо утверждает, что сон без трусиков "уменьшает влажность и трение в интимной зоне", что может помочь предотвратить такие инфекции, как кандидоз (молочница) или бактериальный вагиноз, лучше поддерживая естественный баланс вагинальной флоры.

"Цель состоит в том, чтобы дать телу дышать", - заявляет врач.

Хотя не существует универсального правила, и каждый человек должен выбирать то, что для него удобнее всего, есть медицинские доказательства, подтверждающие преимущества освобождения кожи от барьеров ночью.