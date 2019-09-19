Оржель: переговори щодо газу були конструктивними

Тристоронні переговори по газу в Брюсселі були конструктивними. Про це за підсумками консультацій журналістам заявив міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель.

За його словами, на переговорах сторони почули один одного.

"Переговори були конструктивними, сторони чують один одного. Ми займаємо активну позицію щодо безпеки поставок газу. Україна приїхала з рішеннями, які були прийняті на Кабінеті міністрів (про анбандлінг, - ред.)", - зазначив Оржель.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.

Новак також зазначив, що на сьогоднішній зустрічі конкретні обсяги не обговорювалися, були порушені тільки правові питання.

Зазначимо, раніше Оржель заявляв, що в разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.