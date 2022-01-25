Зброя, але не війська. В Міноборони Латвії розповіли про допомогу Україні

"Ми твердо переконані, що допомогти країні і її народу оборонятися - наш моральний обов’язок. Українці нікому не загрожують, а от їхня країна і їхні свободи - під загрозою...і ми не хочемо бачити, що Україна у разі нападу залишилась беззахисною", - розповів Пабрікс.

На запитання журналіста, чи доставлена вже зброя на територію України він відповів, що зенітно-ракетні системи "Стінгер" та інше озброєння будуть відправлені найближчими тижнями та закликав балтійські країни долучитися до допомоги.

"Хотів би закликати інших членів ЄС та НАТО вчинити так само. Тому що, повторюся, це наш моральний обов’язок", - зазначив Пабрікс.

Він зазначив, що це буде вже не перша допомога від Латвії. За словами міністра, країна надала Україні близько 500 тисяч тонн гумдопомоги, а також допомагала створити в армії капеланську службу.

Втім на запитання, чи збирається Латвія надати Україні лише зброю, а й війська, міністр відповів запереченням та заявив, що на це є декілька причин.

"По-перше, офіційного запиту від українців немає. По-друге, ми є членами Північноатлантичного альянсу і не пішли б на такий крок, не обговоривши його з іншими державами. Це може мати різні наслідки. І по-третє, ми не така велика країна, яка щось істотно змінила б, відправивши свої війська", - пояснив Пабрікс.