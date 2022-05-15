"Зброя, яку Росія тримає біля скроні". Кулеба заявив, що ФРН треба дати час для вирішення газового питання
Залежність Німеччини від російського газу є великою проблемою. Цю залежність має бути розірвано і буде розірвано, але на це потрібен час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби по за підсумками поїздки до Берліна.
"Таке рішення (про розірвання залежності, - ред.) вже ухвалено. Тому треба більше часу, на те, щоб вони вирішили своє газове питання. Але дуже важливо розуміти, що Німеччина нарешті усвідомила те,що російський газ - це зброя. Зброя, яка б’є, яку завжди Росія тримає біля скроні і України, і Німеччини та будь-якої іншої країни", - каже він.
Кулеба зазначив, що є і ті, кому в Німеччині не подобаються і санкції проти Росії і зброя, яку передають Україні, але це точно не більшість.
Як повідомлялось, Німеччина не планує використовувати не введений в експлуатацію газогін "Північний потік - 2", попри те, що обсяги транзиту російського газу через Україну зменшені.
Раніше колишній голова МЗС Німеччини визнав свою помилку за просування газопроводу "Північний потік-2".
Також варто нагадати, що 22 лютого у Німеччині зупинили сертифікацію "Північного потоку-2" у зв'язку із загостренням російської кризи.
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