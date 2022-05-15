"Оружие, которое Россия держит у виска". Кулеба заявил, что ФРГ нужно дать время для решения газового вопроса
Зависимость Германии от российского газа является большой проблемой. Эта зависимость должна быть разорвана и будет разорвана, но на это нужно время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам поездки в Берлин.
"Такое решение (о расторжении зависимости, - ред.) уже принято. Поэтому нужно больше времени, на то, чтобы они решили свой газовый вопрос. Но очень важно понимать, что Германия наконец-то осознала то, что российский газ - это оружие. Оружие, которое бьет, которое всегда Россия держит у виска и Украины, и Германии и любой другой страны", - говорит он.
Кулеба отметил, что есть и те, кому в Германии не нравятся и санкции против России и оружие, переданное Украине, но это точно не большинство.
Как сообщалось, Германия не планирует использовать не введенный в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2", несмотря на то, что объемы транзита российского газа через Украину уменьшены.
Ранее бывший глава МИД Германии признал свою ошибку за продвижение газопровода "Северный поток-2".
Также стоит напомнить, что 22 февраля в Германии остановили сертификацию "Северного потока-2" в связи с обострением российского кризиса.
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