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Не тільки зброя. Данілов розповів, якої ще допомоги потребує Україна

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 18:16
Не тільки зброя. Данілов розповів, якої ще допомоги потребує Україна Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україні потрібна допомога з економікою на тлі загрози вторгнення Росії. Він уточнив, що президент РФ Володимир Путін прагне розхитати внутрішню ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова BBC.

"Це питання ставить для себе Путін - через наші внутрішні проблеми зробити тут (в Україні - ред.) зони впливу, внутрішню дестабілізацію", - сказав секретар РНБО відповідаючи на питання про небезпеку обвалення української економіки на тлі заяв про можливе вторгнення Росії.

За його словами, питання про економічну ситуацію в Україні Уряд сьогодні піднімає на переговорах зі своїми партнерами.

"Ми не можемо собі дозволити, щоб падала наша економіка. У цьому питанні нам теж потрібна допомога", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні скликав засідання РНБО.

Відзначити, основними темами сьогоднішнього засідання РНБО стануть національна безпека, економіка і пандемія коронавірусу.

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РНБО Російська Федерація Олексій Данілов
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