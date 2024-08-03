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В Орловской области РФ дроны атаковали многоэтажку, - СМИ

Фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В России в деревне Жилина Орловской области два дрона атаковали 16-этажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По информации РосСМИ, первый взрыв прозвучал примерно в 1:05, а через 5-7 минут почти в то же самое место прилетел еще один беспилотник. Второй взрыв раздался, когда на месте уже были пожарные.

Российские Telegram-каналы уточняют, что первый дрон влетел в 13-й этаж, а второй в 15-й.

После происшествия губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что с полуночи регион подвергся массированной атаке якобы украинских БпЛА. По его словам, средствами РЭБ и силами ПВО было уничтожено три дрона, еще два попали в дом.

"Два БпЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет", - заявил губернатор.

Отметим, что при попадании беспилотников по российским НПЗ и прочим объектам, в РФ официально заявляют, что это обломки. По утверждением властей, российское ПВО сбивает все на 100%. Однако сейчас, в случае с ударами по дому, российские чиновники говорят, что было сбито три из пяти дронов.

 

Нагадаємо, що 28 липня захисники України завдали удару по нафтобазі "Польова" у Курській області. Внаслідок атаки рятувальники не змогли ліквідували полум'я за більш ніж добу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в липні Україна запустила більше ударних дронів, ніж Росія. Зокрема, з боку РФ було запущено 426 безпілотників типу "Шахед", а з боку України за той самий період застосовано понад 520 БпЛА. При цьому, українські дрони завдають більшої економічної шкоди РФ, оскільки в окупантів слабший захист.

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