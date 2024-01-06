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Ориентир для Свитолиной. Людмила Киченок выиграла титул в парном разряде Брисбена

Фото: Елена Остапенко и Людмила Киченок с первым трофеем этого года (facebook.com/BrisbaneInternational)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко завоевала трофей на австралийском турнире Brisbane International.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Brisbane International, финал, парный разряд

Миннен/Уотсон – Киченок/Остапенко – 0:2 (5:7, 2:6)

 

В решающем матче украино-латвийская пара противостояла бельгийке Грет Миннен и британке Хизер Уотсон. Их сопротивление Киченок с Остапенко одолели в двух сетах. В частности, первый начался с тройного (!) обмена брейками.

Дальше соперницы немного сосредоточились на собственных подачах. Однако в одиннадцатом гейме дуэт украинки и латвийки еще раз взял очко на подаче оппоненток. А потом сразу же закрыл партию на своей.

Второй сет сложился для Киченок с Остапенко попроще. С двумя брейками они быстро оторвались (4:0). Миннен и Уотсон впоследствии стабилизировали игру на собственных подачах, но этого уже было мало. Как следствие, с подачей "под ноль" украинско-латвийский дуэт завершил партию и матч после восьмого гейма.

Для Киченок с Остапенко трофей Брисбена – третий завоеванный вместе. Ранее они совместно триумфовали в Бирмингеме и Цинциннати в 2022 году. Турнир Brisbane International стал этапом подготовки к первому мэйджору года – Открытому чемпионату Австралии.

В свою очередь первая ракетка Украины Свитолина завоевала путевку в финал соревнований в Окленде. Непростой победой над китаянкой Ван украинка гарантировала решающий матч в Новой Зеландии. Соперницей станет американка Кори Гауфф.

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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