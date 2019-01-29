Ограни державної влади очолили рейтинг недовіри українців

Показники довіри до парламенту, уряду і президента традиційно дуже низькі

В конце 2018 года наименьшим доверием граждан Украины пользовались президент (16%), правительство (11%), Верховная рада (8%) и российские СМИ (4%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как отмечают социологи, властные институты традиционно вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. При этом, по сравнению с предыдущим годом, баланс доверия к правительству не изменился, а баланс доверия к Верховной раде несколько повысился (с -77% до -72%).

В Верховной раде проевропейская оппозиция ("Батькивщина", "Самопомич" и другие) имеет лучший баланс доверия - недоверия (24% доверяют и 47% не доверяют), чем оппозиция из бывшей власти ("Оппозиционный блок", "За життя") - 16% доверяют и 58% не доверяют, но оба имеют отрицательные балансы.

Уровень доверия к президенту Украины стабильно низкий (16% доверяют, 70% не доверяют), баланс также отрицательный (-54%), ситуация практически не изменилась в течение 2017-2018 годов.

Наибольшим доверием среди украинцев пользуются обычные люди, которые живут рядом (68%), волонтеры, которые помогают армии и переселенцам (63% и 61%), церковь (51%), и Вооруженные силы Украины (51%).

kiis.com.ua

КМИС провел опрос с 30 ноября по 14 декабря 2018 года среди 2034 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в ноябре - декабре 2018 года, только треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате будущих выборов президента улучшится.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", ориентация кандидата в президенты на тесное сотрудничество с Европейским Союзом важна для 62% украинцев.