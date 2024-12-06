Организовал принудительную мобилизацию для РФ: "главе ДНР" грозит пожизненное заключение

По данным прокуратуры, 19 февраля 2022 года с целью ведения агрессивной войны против Украины "председатель ДНР" вступил в сговор с высшим политическим руководством РФ. Он объявил всеобщую мобилизацию на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Следуя указаниям Кремля, глава псевдогосударственного образования подписал ряд юридически ничтожных "указов". При этом ради увеличения численности оккупационных войск обвиняемый изменил предельный возраст призывников с 55 до 65 лет", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители объяснили, что благодаря указанным действиям участники незаконных вооруженных формирований в составе регулярной армии РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину.

Во исполнение "указа" главаря псевдореспублики подчинены ему сотрудники "военнокоматов" и командиры вражеских подразделений до сих пор запугивают граждан Украины уголовной ответственностью за отказ воевать.

пожизненное лишение свободы.