Організовану групу гауляйтерів з Луганської області підозрюють у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури повідомлено про підозру організованій групі чиновників-"гауляйтерів" окупаційної "адміністрації Старобільського району ЛНР", які здійснюють інформаційно-підривну діяльність на підтримку країни-агресора.

З початком повномасштабного вторгнення РФ керувати окупаційною адміністрацією призначений колишній депутат від "Партії регіонів", голова Старобільської райдержадміністрації до 2014 року.

До діяльності псевдооргана влади він залучив своїх колег. На посаду "в.о. заступника голови Адміністрації Старобільського району ЛНР" – мера Старобільська в 2010-2015 роках, на посаду "радника голови" – колишнього заступника з каденції в РДА.

На займаних псевдопосадах підозрювані поширюють проросійські гасла на підтримку окупантів і держави-агресора. Вони беруть участь у нарадах під головуванням "уряду" так званої "ЛНР", проводять збори з налагодження роботи псевдоорганів влади тощо.

В цей час вони оголошені в розшук. В ході досудового розслідування суд наклав арешт на майно підозрюваних - житлові будинки, квартири, транспортні засоби, земельні ділянки. Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.