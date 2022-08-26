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Організував розвідку в Херсонській області, залучивши чиновника. ФСБ-шнику оголосили підозру

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Херсонська область, П'ятниця 26 серпня 2022 11:07
Організував розвідку в Херсонській області, залучивши чиновника. ФСБ-шнику оголосили підозру Фото: співробітник ФСБ в Харківській області організував розвідку (instagram.com/fsb.official.rf)
Автор: Марія Кучерявець

Прокуратура оголосила ​​співробітнику ФСБ РФ підозру у шпигунстві. Він організував розвідку в Херсонській області, залучивши військовослужбовця та чиновника з СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, громадянин РФ, бувши кадровим співробітником ФСБ, починаючи з осені 2018 року до кінця липня 2021 року збирав відомості, що становлять державну таємницю, на користь держави-агресора.

За інформацією правоохоронців, він залучив до цієї діяльності військовослужбовця резерву СБУ та заступника начальника відділу Управління СБУ в Херсонській області.

Так, за допомогою спільників, він зміг зібрати та передати своєму керівництву інформацію, таємні і цілком таємні документи:

  • відомості щодо підготовки та проведення мобілізаційного розгортання Управління СБУ в Херсонській області при переведенні на функціонування в умовах особливого періоду;
  • плани проведення тактико-спеціальних навчань, у тому числі на території Херсонського морського торговельного порту, командно-штабних навчань на території польового артилерійського складу,
  • матеріали оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності СБУ.

Наразі підозрюваний оголошений в міжнародний розшук. Також у розшуку перебуває військовослужбовець резерву СБУ в Херсонській області, якому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

При цьому обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділу Управління СБУ в Херсонській області скеровано до суду. Йому інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України), наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що колишнього посадовця секретаріату Кабміну засудили до 12 років ув’язнення. Він передавав таємну інформацію представникам російських спецслужб.

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