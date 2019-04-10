Організація американських держав визнала представника Гуайдо

Рада Організації американських держав (ОАД) під час позачергового засідання проголосувала за визнання представника лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ОАД.

Відомо, що представником Гуайдо в ОАД став Густаво Тарра Брисеньо. За це проголосувало 18 держав, проти - дев'ять, утрималися шестеро, був відсутній один учасник ради.

Також таке рішення вже привітав державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео.

Нагадаємо, президент Бразилії Жаїр Болсонару висловився, що не виключає можливість військового вторгнення до Венесуели у разі аналогічних дій американської армії.

Гуайдо, глава контрольованого опозицією Національних зборів і визнаний в якості законного глави Венесуели більшістю західних країн, закликав до проведення мітингів, щоб ознаменувати початок того, що він назвав новою хвилею "остаточних" акцій протесту щоб скинути Мадуро.

Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе "виконувачем обов'язів президента". США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели та розширили список санкцій і тиск на президента Ніколаса Мадуро.