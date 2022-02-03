Організатори Олімпіади заявили, що кількість COVID-випадків зменшиться в Пекіні

Організатори Олімпійських ігор 2022 заявили, що не хвилюються про спалах COVID-випадків серед учасників і персоналу. Вони вважають, що найближчим часом число хворих зменшиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
бщіе цифри захворюваності не викликають занепокоєння для Олімпійських ігор.
ризик зводиться до ризику для місцевого населення - дуже, дуже низький".
"Головна проблема полягає не в кількості випадків, а у визначенні того, чи поширюється вірус всередині замкнутого циклу. Очевидно, що в цей час ми далекі від цього рівня", - сказав Макклоскі.
Нагадаємо, що число COVID-хворих на Олімпіаді в Пекіні перевищило сотню. Захворіли учасники змагань і персонал.