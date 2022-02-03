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Организаторы Олимпиады заявили, что количество COVID-случаев уменьшится в Пекине

Автор: Наталья Скороход

Организаторы Олимпийских игр 2022 заявили, что не волнуются о вспышке COVID-случаев среди участников и персонала. Они считают, что в ближайшее время число заболевших уменьшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

бщие цифры заболеваемости не вызывают беспокойства для Олимпийских игр.

риск сводится к риску для местного населения - очень, очень низкий".

"Главная проблема заключается не в количестве случаев, а в определении того, распространяется ли вирус внутри замкнутого цикла. Очевидно, что в настоящее время мы далеки от этого уровня", - сказал Макклоски.

Напомним, что число COVID-больных на Олимпиаде в Пекине превысило сотню. Заболели участники соревнований и персонал.

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