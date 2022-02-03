Организаторы Олимпиады заявили, что количество COVID-случаев уменьшится в Пекине

Организаторы Олимпийских игр 2022 заявили, что не волнуются о вспышке COVID-случаев среди участников и персонала. Они считают, что в ближайшее время число заболевших уменьшится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
бщие цифры заболеваемости не вызывают беспокойства для Олимпийских игр.
риск сводится к риску для местного населения - очень, очень низкий".
"Главная проблема заключается не в количестве случаев, а в определении того, распространяется ли вирус внутри замкнутого цикла. Очевидно, что в настоящее время мы далеки от этого уровня", - сказал Макклоски.
Напомним, что число COVID-больных на Олимпиаде в Пекине превысило сотню. Заболели участники соревнований и персонал.