Организатору схемы хищения арестованного имущества из АРМА объявлено подозрение

Как сообщают следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), схема хищения имущества заключалась в продаже активов по заниженной стоимости компаниям, определенным заранее. Таким образом на подконтрольной электронной площадке было проведено четыре эпизода, объем убытков по которым составляет 485 млн гривен.

"В течение 2019 года таким образом продали три земельных участка в Одесской области, которые предназначались под магазины "Ашан", 2600 тонн песка в Киевской области, 4500 тонн карбамида, а также зерно, крупы и масличные культуры. Имущество реализовали в 4-18 раз дешевле его рыночной стоимости", - говорится в сообщении НАБУ.

Антикоррупционные органы считают, что эту схему в 2017-2018 годах придумал бизнесмен, который имел опосредованное влияние на Министерство юстиции Украины и хорошо разбирался в особенностях деятельности Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА).

К реализации схемы он привлек главу АРМА, устраивавшего с помощью определенных манипуляций выгрыши для государственного предприятия "СЕТАМ" на конкурсах по отбору торговой площадки. Директор упомянутого предприятия также был привлечен в состав преступной группы, считают в НАБУ. Четвертым участником преступной группировки следствие называет бывшего начальника управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА.

Кроме этих четырех фигурантов, установлены еще семь других участников схемы.