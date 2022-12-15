НАПК обратилось в прокуратуру по поводу незаконного обогащения Королевской

Как отмечается в информации НАПК, во время мониторинга были обнаружены факты, свидетельствующие о незаконном обогащении Натальи Королевской на сумму 49,6 млн грн и умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, которые отличаются от достоверных на 3,8 млн грн. Такие факты касаются имения отца Королевской, земельного участка под Москвой и возможного уклонения от уплаты налогов.

Что касается поместья площадью 614,6 квадратных метров и участка площадью почти 0,3 га в Киевской области, оформленных на отца Королевской, то два дома и четыре земельных участка, расположенные рядом, согласно спутниковым снимкам представляют собой единый комплекс, огражденный сплошным забором. Жилищный комплекс был приобретен в собственность путем заключения ипотечного договора на основе договора займа с кипрской компанией на сумму 2 млн долларов. Сумма обеспечения по договору составила всего 49 млн гривен, в то же время сумма доходов родителей Королевской с 1998 по 2013 год составила всего 165 тысяч гривен. По требованию НАПК Королевская не смогла объяснить, откуда у ее родителей такие средства.

Что касается земельного участка в Подмосковье, то народный депутат вообще не указала в декларации, что имеет такую собственность стоимостью более 2 млн рублей еще с 2005 года.

Кроме того, Наталья Королевская задекларировала за 2020 год около 27 млн грн наличными, что не подтверждено источниками доходов. Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов.

"Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 Закона НАПК направит материалы относительно Натальи Королевской в САП для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и осуществление досудебного следствия, чтобы привлечь депутата к уголовной ответственности. По факту возможного уклонения от уплаты налогов материалы будут направлены в Бюро экономической безопасности", - говорится в сообщении.