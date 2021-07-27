RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Організатора "тітушок" Крисіна звільнили від відповідальності за трьома статтями

Автор: Олег Черниш

Дарницький районний суд Києва звільнив організатора "тітушок" на Майдані Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями. Зокрема, за звинуваченнями у викраденні активіста Євромайдану, хуліганстві та перешкоджанні мітингам.

Про це РБК-Україна розповіла його адвокат Тетяна Гнатюк.

За її словами, суд задовольнив клопотання і звільнив Крисіна від відповідальності за деякими звинуваченнями у зв'язку із закінченням терміну давності. Водночас триває розгляд справи за статтею про тортури.

"Це передбачено законом. У частині (зазначених звинувачень) було закрито кримінальне провадження, в частині - залишилося за тими звинуваченнями, які не підпадають за термінами давності", - зазначила адвокат.

Вона також підкреслила, що її підзахисний продовжує залишатися під вартою.

Нагадаємо, два роки тому Верховний суд України залишив у силі вирок Крисіну, який відбуває термін за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Майдану.

Він також визнаний винним в організації так званих "тітушок", які переслідували і били активістів.

Читайте РБК-Україна в Google News
МайдантитушкиЮрій Крисін