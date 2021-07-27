Організатора "тітушок" Крисіна звільнили від відповідальності за трьома статтями

Дарницький районний суд Києва звільнив організатора "тітушок" на Майдані Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями. Зокрема, за звинуваченнями у викраденні активіста Євромайдану, хуліганстві та перешкоджанні мітингам.

Про це РБК-Україна розповіла його адвокат Тетяна Гнатюк.

За її словами, суд задовольнив клопотання і звільнив Крисіна від відповідальності за деякими звинуваченнями у зв'язку із закінченням терміну давності. Водночас триває розгляд справи за статтею про тортури.

"Це передбачено законом. У частині (зазначених звинувачень) було закрито кримінальне провадження, в частині - залишилося за тими звинуваченнями, які не підпадають за термінами давності", - зазначила адвокат.

Вона також підкреслила, що її підзахисний продовжує залишатися під вартою.