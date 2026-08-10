Организатора мошеннической сети Money 24/7 взяли под стражу

Как удалось узнать следователям, организатор сети вместе со своими пособниками пытались создать иллюзию легального бизнеса. С этой целью они запустили специальные сайты, Telegram-канал, зарегистрировали торговую марку и обустроили офис, где принимали наличные деньги.

"Клиенты подавали заявки на обмен денег на криптоактивы, после чего их приглашали в офис для передачи средств. Люди ожидали, что после этого криптовалюта поступит на их электронные кошельки. Однако, получив деньги, злоумышленники не выполняли свои обязательства", - рассказали в Нацполиции.

Кроме того, мошенники делали все возможное, чтобы потерпевшие не сразу обращались к стражам порядка.

НПУ и ОГП разоблачили мошенническую сеть Money 24/7 (UA_National_Police)

К примеру, некоторым своим клиентам они частично передавали криптоактивы или предоставляли письменные гарантии, что операция будет завершена.

НПУ и ОГП разоблачили мошенническую сеть Money 24/7 (UA_National_Police)

Стоит также отметить, что одна из потерпевших понесла имущественный ущерб в размере около 1,6 млн грн.

НПУ и ОГП разоблачили мошенническую сеть Money 24/7 (UA_National_Police)

"При процессуальном руководстве Офиса Генеральной прокуратуры сообщено об осмотре и аресте организатора мошеннической схемы, деятельность которой правоохранители разоблачили во время масштабной спецоперации в июне 2026 года", - сказано в заявлении ОГП.