Не "Орешник". Эксперт назвал самую большую угрозу для украинцев от РФ

Российская баллистическая ракета "Орешник", которую регулярно рисует российская пропаганда, на самом деле не такое страшное оружие. Большую угрозу для Украины создают комбинированные ракетно-пушечные атаки.

Об этом рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина .

"О том "Орешнике". Вы не заметили, что Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.), его министр обороны (Андрей Белоусов, - ред.) и его пропагандисты начали пугать тем "Орешником", а мы начали дружно пугаться. На самом деле это не такое страшное оружие, как они рисуют", - пояснил Лакийчук.

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", наибольшую угрозу для украинцев создают комбинированные ракетно-пушечные атаки. Во время этих обстрелов враг применяет баллистику, аэробаллистику, звуковые и сверхзвуковые ракеты.

"... с разных направлений, с разной скоростью, сотни дронов одновременно - вот это страшная угроза для украинцев. И каждый раз мы, я бы не хотел говорить, что мы на волоске от страшных последствий, но спасибо, нашей ПВО, они делают невероятно", - добавил он.

Обстрелы Украины

В течение 2024 года Россия осуществила тринадцать масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас на энергетических объектах активно проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Однако, противник не прекращает воздушные нападения. В частности, в ночь с 1 на 2 января Россия использовала 72 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) для атак. Силы ПВО смогли уничтожить 47 из них.

Также 21 ноября российские террористы впервые за полномасштабную войну запустили по Украине ракету "Орешник". После этого диктатор Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения.