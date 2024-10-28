Квартира у моря. Как война повлияла на рынок недвижимости в Одессе

Цены на недвижимость в Одессе на вторичном рынке за последние полгода снизились на 9%, а на первичном – на 1%. Это обусловлено регулярными российскими атаками на город.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоят сейчас квартиры в Одессе, есть ли на них спрос и как война повлияла на рынок недвижимости в городе.

Какие цены на вторичном рынке

На вторичном рынке в среднем однокомнатные квартиры стоят 36 тыс. долларов, двухкомнатные – 54 тыс. долларов, трехкомнатные – 73 тыс. долларов.

Самые дорогие квартиры в Приморском районе, там однокомнатные стоят 47 тыс. долларов. Самые дешевые – в Пересыпском районе, там за аналогичное жилье придется заплатить 26 тыс. долларов.

Данные исследования, проведенного в сентябре этого года, показало, что 41% опрошенных считают, что цены на недвижимость в Одессе на вторичном рынке останутся на таком же уровне, 36% – что цены вырастут, 26% – что цены опустятся.

Добавим, что цены на недвижимость в Одессе средние, по сравнению с другими городами Украины. Согласно данным ЛУН, самое дорогое жилье сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде, где однокомнатные квартиры стоят 65 тыс., 60 тыс. и 55 тыс. долларов, соответственно. Самые дешевые – в Запорожье, Харькове и Николаеве, там такое жилье стоит 18 тыс., 20 тыс. и 21 тыс. долларов, соответственно.

Цены на недвижимость на вторичном рынке по состоянию на конец октября (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость жилья в новостройках

За последние полгода стоимость 1 кв. м в новостройках Одессы снизилась на 1% и сейчас составляет 950 долларов. Самая дорогая недвижимость в Приморском районе, здесь "квадрат" стоит 1 320 долларов, самое дешевое – в Пересыпском, там цена 820 долларов за "квадрат".

Сейчас в продаже 147 очередей ЖК, еще 61 очередь и 3 котлована на этапе строительства. Из 78 новостроек Одессы на 52 действует рассрочка от застройщика, а в 11 – можно взять ипотеку "эОселя".

Отметим, что сентябрьское исследование показало, что 41% опрошенных полагают, что цены на недвижимость на первичном рынке вырастут, 35% – что цены не изменятся, 24% – что цены снизятся.

Цены на недвижимость в новостройках Одессы в разных районах (скриншот сайта ЛУН)

Что с ценами на аренду

Цены на аренду жилья в Одессе выросли на 12% за последние полгода. Средняя стоимость однокомнатной квартиры – 9 тыс. грн. в месяц, двухкомнатной – 11 тыс. грн. При этом цена аренды очень зависит от района, в котором расположено жилье.

Больше всего предложений на рынке о сдаче в аренду однокомнатных квартир по цене 12-13 тыс. грн, меньше всего – квартир, стоимостью более 20 тыс. грн. В среднем жилье сдают в аренду за 9 дней.

Стоимость аренды в Одессе в разных районах (скриншот сайта ЛУН)

Как война повлияла на рынок недвижимости Одессы

По данным ЛУН, война почти не повлияла на цены в новостройках Одессы. В феврале 2022 года "квадрат" недвижимости стоил 960 долларов, а сейчас – 950 долларов. Самое большое падение было в августе 2022 года, когда 1 кв. м на первичном рынке стоил 850 долларов.

"В начале войны цены на недвижимость снизились, но уже этим летом стоимость выросла где-то на 15%. И сейчас цены держатся на том уровне, что были до войны", – объясняет генеральный директор одесского агентства недвижимости "CRYSTAL ESTATE" Инна Чернецкая.

Эксперты также отмечают, что ниже рыночных цен могут опускать стоимость только те владельцы недвижимости, которые хотят ее срочно продать, чтобы вложить деньги в квартиры за границей.

"Спрос на недвижимость сейчас есть благодаря государственным программам. В частности, хорошо работает программа кредитования "єОселя". В октябре немного ниже спрос, чем был в августе и сентябре этого года, но люди до сих пор интересуются покупкой жилья в Одессе", – говорит Чернецкая.

Заметим, что жилье в премиум, бизнес и комфорт классах осталось практически в той же ценовой категории, что и до войны. А вот цена на жилье экономкласса выросла с 660 долларов до 770 долларов за 1 кв. м.

Темпы строительства жилья в этом году снизились почти втрое, по сравнению с 2023 годом, и почти в семь раз по сравнению с довоенным временем.

Стоимость "квадрата" в новостроях в Одессе до войны и сейчас (скриншот сайта ЛУН)