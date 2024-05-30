Аренда жилья в Чехии: как вернуть залог при выселении с процентами

Для многих украинцев в Чехии актуальным вопросом является аренда жилья. Распространенной практикой является внесение залога, размер которого ограничен законом. При выселении можно вернуть большую сумму.
Какие правила залога при аренде жилья в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
При аренде жилья в Чехии обычно необходимо внести залог – "кауце". На депозите арендодатели настаивают, чтобы возместить возможный ущерб недвижимости после выселения арендаторов или для оплаты задолженности.
"Арендодатель имеет право на этот депозит. Но он должен договориться, в каком размере. Гражданский кодекс ограничивает максимальный размер этой доли до суммы трех арендных плат", – объясняет юрист из компании JŠK Катержина Бардонова.
Арендодатель обязан вернуть залог арендатору, если жилье осталось в надлежащем состоянии. Деньги должны быть возвращены на указанный номер счета сразу после окончания аренды. Об этом нужно договариваться заранее.
В то же время арендатор имеет право на проценты за удержание арендодателем депозита – по аналогии с банком. На практике арендаторы и арендодатели об этом часто не знают.
"В некоторых договорах аренды прописывают: арендодатель принимает во внимание, что у него такая обязанность", – обращает внимание специалист.
По словам юриста, такое право арендатора автоматически предусмотрено Гражданским кодексом. При выселении можно в письменной форме уведомить арендодателя, что арендатор хочет начислить проценты за удержание депозита.
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