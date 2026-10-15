Аренда и покупка жилья в Киеве: как изменились цены и спрос осенью

Аренда квартир

В сентябре количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир выросло на 20% по сравнению с августом. Однако желающих арендовать такое жилье стало на 20% меньше, а медианная цена снизилась на 3% - до 16,5 тыс. гривен в месяц.

Уменьшилось и количество отзывов на объявления: в сентябре их было на 35% меньше, чем на месяц раньше.

Похожая ситуация сложилась с двухкомнатными квартирами. Количество объявлений об их аренде увеличилось на 16%, а спрос упал на 22%. В то же время, медианная цена не изменилась и составляла 26 тыс. гривен в месяц.

В августе на одно объявление об аренде двухкомнатной квартиры в среднем приходилось около 11 отзывов, а в сентябре - всего семь.

В каких районах аренда изменилась больше всего

В сентябре предложение однокомнатных квартир для аренды выросло во всех районах столицы. Больше всего - в Голосеевском, где количество объявлений увеличилось на 29%.

В Дарницком районе прирост составлял 24%, в Днепровском и Святошинском - по 22%, в Оболонском - 20%. В Шевченковском районе предложение выросло на 17%, в Печерском и Деснянском - на 16%. В Подольском и Соломенском районах прирост составил 14-15%.

А вот желающих арендовать жилье стало меньше почти всюду. Заметнее всего спрос сократился в Соломенском районе - на 32%. В Голосеевском и Оболонском районах снижение составляло по 28%, в Печерском - 24%, в Шевченковском и Деснянском - по 22%.

В Днепровском и Подольском районах количество желающих арендовать жилье уменьшилось на 18-19%. Наименьшие изменения зафиксировали в Дарницком районе - минус 11%, и Святошинском - минус 13%.

Сколько стоит аренда в разных районах

Несмотря на увеличение предложения и снижение спроса, медианные цены в большинстве районов остались на уровне августа.

Без изменений они были в Голосеевском районе - 20 тыс. гривен в месяц, Дарницком - 15 тыс. гривен, Деснянском - 10 тыс. гривен, Оболонском - 15 тыс. гривен и Печерском - 38 тыс. гривен.

В других районах цены несколько снизились. В Святошинском районе - на 7%, до 13 тыс. гривен, в Днепровском - на 6%, до 12 тыс. гривен. В Подольском районе медианная цена составила 19 тыс. гривен, что на 5% меньше, чем в августе. В Шевченковском она снизилась на 4%, до 20 тыс. гривен, а в Соломенском - на 1%, до 15,9 тыс. гривен.

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Покупка квартир

На рынке покупки однокомнатных квартир ситуация отличается от аренды. В сентябре количество отзывов на объявление выросло на 7%, а предложение - на 3%. При этом медианная цена уменьшилась на 2% и составила 3,3 млн. гривен.

Больше всего объявлений о продаже увеличилось в Оболонском районе - на 13%. В Голосеевском районе прирост составлял 8%, в Днепровском и Соломенском - по 6%, в Деснянском - 5%.

В Дарницком, Святошинском и Шевченковском районах количество объявлений не изменилось. Зато в Печерском их стало на 2% меньше, а в Подольском - на 4%.

Где вырос спрос на покупку жилья

Количество отзывов на объявления о продаже однокомнатных квартир изменилось по-разному в зависимости от района.

Наибольший рост зафиксировали в Голосеевском районе - на 28%. В Печерском спрос увеличился на 17%, в Подольском - на 12%, в Дарницком - на 11%, в Деснянском - на 8%. В Шевченковском районе количество отзывов выросло на 4%, в Соломенском - на 2%.

В трех районах спрос снизился: в Днепровском - на 9%, в Святошинском - на 6%, в Оболонском - на 4%.

Какие цены на однокомнатные квартиры

В пяти районах медианные цены на покупку однокомнатных квартир остались такими же, как в августе. В Голосеевском районе они составляли 3,8 млн гривен, в Деснянском - 2 млн гривен, в Днепровском и Оболонском - по 2,7 млн гривен, в Шевченковском - 4,2 млн гривен.

Больше всего цена снизилась в Соломенском районе - на 5%, до 2,9 млн гривен. В Подольском районе падение составило 3%, до 3,6 млн. гривен. В Дарницком и Печерском районах медиании цены снизились на 2% - до 2,8 млн и 7 млн гривен соответственно.

На рынке двухкомнатных квартир в сентябре спрос вырос на 5%, а количество объявлений осталось неизменным. Медианная цена снизилась на 3% - до 5 млн гривен.

Как ситуация с безопасностью влияет на поиск жилья

По данным исследования OLX Недвижимость, проведенного в сентябре 2026 года, безопасность является одним из главных факторов при поиске жилья для аренды. На это указали 66% опрошенных.

Еще 45% респондентов отметили, что ухудшение ситуации с безопасностью и увеличение количества обстрелов могут влиять на решение о переезде.

Аналитики также обращают внимание на сезонность. В августе спрос на аренду обычно выше из-за студентов, которые ищут жилье перед началом учебного года. В сентябре этот фактор ослабевает, а ситуация с безопасностью может дополнительно влиять на решения арендаторов, в частности побуждать их рассматривать другие города.