Аренда от 4 тысяч. В каком районе Киева самое дешевое жилье

Деснянский – самый дешевый район Киева

По данным аналитиков Lun.ua, жилье в Деснянском районе стоит самое дешевое в Киеве. Причем, как по стоимости аренды квадратных метров, так и по покупке жилья в новостройках и на вторичном рынке.

Деснянский район расположен на левом берегу Киева в северо-восточной части города. Если не учитывать пиковые часы движения транспорта, добраться до него можно достаточно быстро из Оболони через Северный мост. Район простирается от парка Муромец и пляжной зоны Днепра до отдаленной части Троещины. Впрочем, границы Деснянского района идут дальше жилой зоны и доходят до границы с Броварами.

Фото: В Деснянском районе самое дешевое жилье в Киеве (инфографика РБК-Украина)

Это классический спальный район города, где есть парки, скверы и ТРЦ. Хотя известен район и тем, что утром отсюда сложно уехать из-за многочисленных пробок. Та же ситуация – и в вечерние пиковые часы, когда люди возвращаются домой с работы.

Среди некоторых людей до сих пор существует миф о том, что это один из опасных районов. Однако статистика говорит о том, что здесь даже безопаснее, чем в других частях столицы. Хотя новостроек в Деснянском районе по сравнению с другими мало и много советских построек, жильцы любят его за уют и чувство дома.

Фото: Парк площадью более 9,5 гектара на Троещине (kyivcity.gov.ua)

Сколько стоит купить квартиру в этом районе

По данным аналитиков Lun.ua по состоянию на июнь 2023 года, средняя цена однокомнатной квартиры в этом районе на вторичке – 42 000 долларов. Для сравнения, в Днепровском средняя цена 54 000, а в Голосеевском – 64 000, Оболонском – 51 500.

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Деснянском районе на вторичке – 57 000 долларов. В Днепровском – 71 000, Голосеевском – 100 000, а в Оболонском – 77 000.

Средняя цена трехкомнатной квартиры в Деснянском районе на вторичке – 68 000 долларов. В то время как в Днепровском аналогичные предложения можно найти за 104 000, Голосеевском – за 32 500, на Оболони – за 93 500 долларов.

Фото: Примеры цен на двухкомнатные квартиры в Деснянском районе Киева на вторичном рынке (скриншот с сайта flatfy.ua)

Фото: Цены в новостройках в этом районе (lun.ua)

Какие цены на аренду квартир в Деснянском районе

Арендовать жилье в Деснянском районе можно по умеренным ценам. Причем стоимость аренды трехкомнатных часто может быть не намного выше двухкомнатных:

однокомнатные: 4-8 тысяч гривен в месяц;

двухкомнатные: 6-10 тысяч;

трехкомнатные: 7-11 тысяч;

Фото: Примеры цен на аренду однокомнатных квартир в деснянском районе (скриншот с сайта flatfy.ua)

Деснянский район считается самым дешевым районом Киева достаточно давно. Время от времени цены меняются: особенно непредсказуемой может оказаться ситуация на рынке во время войны. Но в целом за этим районом уже крепко закрепилась слава "бюджетного" места жительства.