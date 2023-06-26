Смена тенденций. Сколько стоит арендовать квартиру во Львове

Год назад и больше цены на аренду жилья во Львове буквально взлетели: во время острой фазы войны в город ехали многие переселенцы, и цены на жилье стали резко расти.

Что с ценами на аренду жилья во Львове сейчас и как изменилась ситуация, в комментарии РБК-Украина рассказал риелтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко.

На какую сумму рассчитывать, если хотите переехать во Львов

Сейчас на рынке аренды жилья во Львове уже другие тенденции, чем год назад, говорит собеседник.

"Раньше из-за большого потока переселенцев цены на аренду жилья в городе были очень высокими. Однако наплыв приездов уменьшался, и это привело к определенному снижению арендных ставок в некоторых случаях. Что в свою очередь создало более выгодные условия для тех, кто ищет жилье в аренду", – объясняет. Александр Бойко.

Нельзя заключить, что весь рынок аренды жилья во Львове стал дешевле по сравнению с периодом начала вторжения РФ, подчеркивает он. К примеру, аренда 1-к однокомнатной квартиры в новостройке Львова в месяц стоит в среднем от 500 долларов США или около 18 350 грн.

На какую сумму рассчитывать человеку, который хочет переехать во Львов и снять неплохую однокомнатную квартиру неподалеку от центра?

При переезде во Львов и аренде более-менее приличной однокомнатной квартиры неподалеку от центра города следует учитывать, что стоимость аренды будет зависеть от нескольких факторов:

района расположения;

состояния квартиры и самого дома, где она расположена;

площади квартиры и общей конкуренции на рынке аренды.

Фото: Цены за аренду зависят от местоположения и состояния жилья (facebook.com/auroom.ua)

"В целом средняя цена аренды однокомнатной квартиры неподалеку от центральных районов Львова может варьироваться от 12 000-15 000 гривен в месяц Но стоит помнить, что цены часто зависят от актуальной ситуации на рынке и конкретных предложений, которые доступны сейчас", – говорит Александр Бойко.

Как изменялись цены на аренду жилья во Львове за полгода

За последние полгода на рынке аренды жилья во Львове цены изменялись. Это касается и жилья в новостройках, и на вторичке.

Стоимость аренды 1, 2 и 3-комнатных квартир в новостройках и на вторичке может значительно варьироваться в зависимости от района расположения и уровня комфорта жилья.

"Например, районы ближе к центру и с развитой инфраструктурой, такие как Шевченковский, Франковский или Галицкий, могут иметь выше цены из-за популярности и удобного расположения. С другой стороны, районы вдали от центра, например, Сиховский или Железнодорожный, могут предлагать более доступные цены на аренду", – объясняет риелтор.

Шевченковский, Франковский и Галицкий районы:

однокомнатная – 10 000-15 000 грн;

двухкомнатная 13 000–20 000 грн;

трехкомнатная 16 000–30 000 грн.

Лычаковский, Сыховский:

однокомнатная 9000-16000 грн;

двухкомнатная 15 000–20 000 грн;

трехкомнатная 16 000–30 000 грн.

Железнодорожный: