Аренда частных домов перед зимой: какие цены в регионах Украины в 2026 году

Где аренда домов самая дорогая

В Киевской области медианная стоимость долгосрочной аренды дома в сентябре составляла 134 тысячи гривен в месяц. Это на 62% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На цены оказывает значительное влияние стоимость жилья в столице и пригороде. В частности, летом 2026 года медианная цена аренды дома в Козине превышала 400 тысяч гривен, в Вишенках составляла около 175 тысяч гривен, а в Гатном и Гнидыне - более 100 тысяч гривен.

Дополнительным фактором стоимости является автономность домов, в том числе наличие резервных источников питания и отопления.

На втором месте по стоимости аренды - Закарпатская область, где медианная цена достигла 36 тысяч гривен. За год она выросла на 74%.

В других областях зафиксировали следующие показатели:

Днепропетровская - 34 тысячи гривен, рост на 36%;

- 34 тысячи гривен, рост на 36%; Одесская - 31 тысяча гривен, рост на 1%;

- 31 тысяча гривен, рост на 1%; Черновицкая - 30,4 тысячи гривен, рост на 15%;

- 30,4 тысячи гривен, рост на 15%; Львовская - 29 тысяч гривен, рост на 17%;

- 29 тысяч гривен, рост на 17%; Ивано-Франковская - 26 тысяч гривен, рост на 44%;

- 26 тысяч гривен, рост на 44%; Харьковская - 22 тысячи гривен, рост на 83%.

Где спрос на аренду домов вырос больше всего

Несмотря на высокие цены, наибольший рост спроса на долгосрочную аренду домов за год был зафиксирован в западных областях.

Лидером стала Черновицкая область, где количество отзывов на объявление увеличилось на 163% по сравнению с сентябрем 2025 года.

Также значительный прирост показали:

Закарпатская область - на 110%;

- на 110%; Ивано-Франковская - на 105%;

- на 105%; Львовская - на 70%;

- на 70%; Киевская - на 34%;

- на 34%; Харьковская - на 30%.

В Днепропетровской области количество отзывов на объявление сократилось на 17%, хотя медианная цена аренды за год выросла на 36%.

В Одесской области рынок остался относительно стабильным: и спрос, и медианная стоимость увеличились на 1%. Аренда дома здесь стоила 31 тысячу гривен в месяц.

Почему украинцы ищут дома перед зимой

По данным OLX Недвижимость, в преддверии холодов украинцы все чаще рассматривают частные дома как вариант переезда. Одной из причин является возможность обеспечить альтернативные источники водо- и теплоснабжения при отключении электроэнергии.

Высокие цены на аренду сосредоточены в основном в Киевской области и регионах с крупными областными центрами. В то же время, наибольший рост спроса наблюдается на западе Украины, где на ситуацию, по оценке платформы, влияет фактор безопасности.

Исследование включает данные за сентябрь 2026 года по сравнению с сентябрем 2025 года. В выборку вошли области Украины, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей.