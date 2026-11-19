За последние шесть месяцев аренда квартир в западных городах Украины заметно подорожала. Наибольший рост зафиксировали в Ужгороде, где медианная цена аренды составила 32 тысячи гривен в месяц.

Что происходит с ценами на аренду

По данным ЛУН по состоянию на 18 ноября 2026 года, в Ужгороде медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры за полгода выросла на 44% - до 32 000 гривен. Во Львове цены повысились на 26%, до 25 300 гривен, а в Ивано-Франковске - на 29%, до 22 900 гривен.

В Луцке медианная цена составляет 18 000 гривен, цена выросла за полгода на 20%. В Черновцах аренда стоит 18 300 гривен (+18%), а в Тернополе - 16 700 гривен (+25%). В Виннице квартиры подорожали на 29% - до 18 000 гривен.

Среди других городов запада и центральной Украины рост был более умеренным. В Хмельницком и Черкассах медианная цена повысилась на 15% - до 15 000 гривен в каждом городе. В Ровно аренда подорожала на 8%, до 14 000 гривен, а в Житомире - на 18%, до 13 000 гривен.

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Где аренда подорожала больше всего

Заметный рост зафиксировали и в отдельных городах вне Запада Украины. В Харькове медианная цена аренды за полгода подскочила на 46% - до 9 500 гривен. В Кропивницком она выросла на 44% до 11 500 гривен.

В то же время в Киеве аренда подешевела на 14% - до 15 000 гривен. Снижение также зафиксировали в Чернигове (-20%, до 7000 гривен), Запорожье (-24%, до 6500 гривен) и Сумах (-29%, до 5000 гривен). В Одессе медианная цена за полгода не изменилась и составляет 12 тысяч гривен.

Самая низкая медиа стоимость аренды среди городов с доступными данными зафиксировали в Херсоне - 3 500 гривен.