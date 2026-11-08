Аренда во Львове почти как в Барселоне: какую часть доходов украинцы тратят на жилье

Где аренда забирает больше зарплаты

Самую большую нагрузку среди проанализированных украинских городов зафиксировали в центральных районах Киева. На Печерске аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 32 095 гривен в месяц. При средней зарплате 37 500 гривен это около 86% месячного заработка.

После оплаты квартиры киевлянину остается примерно 5 400 гривен на оставшиеся расходы.

В центре Ивано-Франковска аренда составляет 24 144 гривны при средней зарплате 30 тысяч гривен. Это около 80% дохода.

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В Галицком районе Львова однокомнатная квартира стоит 25 109 гривен в месяц. При средней зарплате 33 тысяч гривен аренда забирает примерно 76% заработка.

Какая ситуация в других городах

В Днепре и Одессе доля расходов на аренду ниже, хотя составляет почти половину средней зарплаты.

У арендаторов Центрального района Днепра жилье отнимает около 48% месячного дохода. В Приморском районе Одессы этот показатель составляет 46%.

В других городах Украины соотношение отличается в зависимости от района. В Богунском районе Житомира аренда стоит около 57% от средней зарплаты.

В Харькове показатель составляет 44% в Шевченковском районе и 29% - в Киевском. В Деснянском районе Чернигова аренда занимает 29% заработка, а в Ковпаковском районе Сум - 22%.

Расходы на аренду жилья в разных городах Украины (данные ЛУН)

Как выглядят украинские города на фоне Европы

По данным исследования Совета ЕС "One roof, many realities: Europe's complex housing crisis", опубликованного в октябре 2025 года, аренда квартиры с одной спальней в центре Барселоны и Мадрида составила 74% средней чистой зарплаты. В Милане этот показатель равнялся 72%, а в Лиссабоне - 116%.

Следовательно, соотношение арендной платы к зарплате во Львове, где она составляет 76%, близка к показателям Барселоны и Мадрида. В Киеве и Ивано-Франковске доля расходов на жилье еще выше.

В то же время, это ориентировочное сравнение: украинские и европейские источники используют разные выборки, периоды и показатели зарплат. Кроме того, для украинских городов приведены данные об однокомнатных квартирах, а для европейских - о жилье с одной спальней в центре.

Расходы на аренду жилья в разных городах Европы (данные ЛУН)

В исследовании Совета ЕС ориентиром доступности жилья называют расходы по аренде в пределах 30% дохода. Все четыре европейских города по сравнению с пятью украинскими центральными районами с наибольшей нагрузкой превышают этот уровень.

Высокие расходы на жилье ограничивают финансовые возможности людей, а также доступ к работе и образованию и мобильность работников.