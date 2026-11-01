Аренда квартир в Ужгороде подорожала на 82%: что с ценами в других городах

Где аренда выросла больше всего

За год медианная ставка аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде выросла на 82% - до 36 тыс. грн в месяц. В Киеве она осталась на уровне 17 тыс. грн, а в Харькове, несмотря на самый большой относительный прирост - 111%, составляет 9,5 тыс. грн.

Больше всего аренда нагружает местные доходы также в Ужгороде. Месячная плата за однокомнатную квартиру равняется 118% медианного заработка. В Киеве этот показатель составляет 45%.

Что происходит с арендой в Киеве

С начала августа по начало октября количество активных объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66%. В то же время, за последние шесть месяцев медианные ставки снизились для квартир всех размеров.

Однокомнатную квартиру в столице предлагают в среднем 17 тыс. грн в месяц. За год эта ставка не изменилась, но за последние полгода цены снизились.

Несмотря на это, жилье быстро находит арендаторов: однокомнатную квартиру в среднем снимают за пять дней, а двухкомнатную - за восемь.