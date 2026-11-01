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Аренда квартир в Ужгороде подорожала на 82%: что с ценами в других городах

08:07 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Василина Копытко
Что происходит на рынке аренды в Украине (фото: Freepik)

Ужгород остается самым дорогим городом Украины для аренды однокомнатной квартиры: медианная месячная ставка за год выросла на 82% и составила 36 тыс. грн. Это более чем в два раза превышает стоимость аренды в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет ЛУН.

Где аренда выросла больше всего

За год медианная ставка аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде выросла на 82% - до 36 тыс. грн в месяц. В Киеве она осталась на уровне 17 тыс. грн, а в Харькове, несмотря на самый большой относительный прирост - 111%, составляет 9,5 тыс. грн.

Больше всего аренда нагружает местные доходы также в Ужгороде. Месячная плата за однокомнатную квартиру равняется 118% медианного заработка. В Киеве этот показатель составляет 45%.

Что происходит с арендой в Киеве

С начала августа по начало октября количество активных объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66%. В то же время, за последние шесть месяцев медианные ставки снизились для квартир всех размеров.

Однокомнатную квартиру в столице предлагают в среднем 17 тыс. грн в месяц. За год эта ставка не изменилась, но за последние полгода цены снизились.

Несмотря на это, жилье быстро находит арендаторов: однокомнатную квартиру в среднем снимают за пять дней, а двухкомнатную - за восемь.

Читайте также о том, что осенью 2026-го возможно подорожает жилье на первичном рынке. В сентябре-октябре цены на "квадрат" могут вырасти на 3-5%, а в готовых или почти завершенных новостройках - на 7-10%.

Ранее мы писали о том, что в Тернополе аренда однокомнатной квартиры подорожала на 30% за полгода, а "квадрат" в новостройках вырос в цене 12%.

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