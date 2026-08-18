Аренда без договора: юрист предупредил о штрафах до 25% и выселении в любой момент

Главное: Налоги и штрафы для собственника: В случае неофициальной аренды налоговая может доначислить 23% полученного дохода. Также за умышленную неуплату грозит штраф до 25% и ежедневная пеня.

В случае неофициальной аренды налоговая может доначислить 23% полученного дохода. Также за умышленную неуплату грозит штраф до 25% и ежедневная пеня. Как узнает налоговая: Источником информации могут стать регулярные переводы на карту, объявления на сайтах недвижимости, жалобы соседей или самого арендатора.

Источником информации могут стать регулярные переводы на карту, объявления на сайтах недвижимости, жалобы соседей или самого арендатора. Беззащитность арендатора: Без официального договора владелец может в любой момент поднять цену, выселить жильцов или ограничить доступ к квартире.

Без официального договора владелец может в любой момент поднять цену, выселить жильцов или ограничить доступ к квартире. Сложность судебной защиты: Отсутствие договора усложняет для владельца возможность взыскать долги за проживание или компенсировать ущерб, причиненный имуществу.

Отсутствие договора усложняет для владельца возможность взыскать долги за проживание или компенсировать ущерб, причиненный имуществу. Для кого компенсация запрещена: Юридическая защита нужна всем, однако составление договора обеспечивает собственнику механизм защиты имущества, а арендатору - гарантию стабильного проживания.

Какие риски для владельца

По словам юриста, одним из основных рисков для собственника является доначисление налогов с полученного от аренды дохода.

Речь идет о 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора - в общей сложности 23%.

Кроме того, за просрочку уплаты согласованной суммы денежного обязательства могут применяться штрафы. Согласно статье 124 Налогового кодекса Украины, их размер составляет:

5% - если просрочка не превышает 30 календарных дней;

- если просрочка не превышает 30 календарных дней; 10% - если просрочка составляет более 30 календарных дней;

- если просрочка составляет более 30 календарных дней; 25% - если налоговая докажет умышленную неуплату денежного обязательства.

Также на сумму неуплаченного обязательства начисляется пеня за каждый календарный день просрочки, включая день погашения. Ее рассчитывают исходя из 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей за каждый соответствующий день.

Как налоговая может узнать об аренде

Информация о неофициальной сдаче жилья может попасть в налоговую службу разными путями.

В частности, на это могут указывать регулярные переводы арендной платы на банковский карточный счет собственника. Также информацию могут получать от объявлений на сайтах недвижимости, от арендаторов или соседей.

Почему договор важен для владельца

Отсутствие договора также усложняет защиту прав собственника в суде.

Например, без надлежащего оформления может быть сложнее взыскать с арендатора долги за аренду или компенсацию за ущерб, причиненный имуществу.

Поэтому, как отмечает адвокат, в договоре следует предусмотреть основные условия аренды: размер платы и порядок ее пересмотра, срок действия договора, права и обязанности арендодателя и арендатора.

Какие риски имеет арендатор

Проблемы могут возникнуть и у человека, арендующего жилье без договора.

Владелец может в любой момент прекратить аренду и ограничить доступ к жилью или в одностороннем порядке изменить условия, например, повысить арендную плату.

Кроме того, владелец может систематически посещать жилье под предлогом контроля за его использованием, создавая для арендатора некомфортные условия проживания.

Таким образом, официальный договор, по словам Булименко, дает владельцу юридические механизмы защиты имущественных прав, а арендатору - большую стабильность проживания.