Аренда без договора: юрист предупредил о штрафах до 25% и выселении в любой момент

Сдача жилья в аренду без официального договора может создать проблемы как для собственника, так и для арендатора. В частности, владельцу могут доначислить налоги и штрафы, а арендатор рискует остаться без гарантий по условиям проживания.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Главное:
По словам юриста, одним из основных рисков для собственника является доначисление налогов с полученного от аренды дохода.
Речь идет о 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора - в общей сложности 23%.
Кроме того, за просрочку уплаты согласованной суммы денежного обязательства могут применяться штрафы. Согласно статье 124 Налогового кодекса Украины, их размер составляет:
Также на сумму неуплаченного обязательства начисляется пеня за каждый календарный день просрочки, включая день погашения. Ее рассчитывают исходя из 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей за каждый соответствующий день.
Информация о неофициальной сдаче жилья может попасть в налоговую службу разными путями.
В частности, на это могут указывать регулярные переводы арендной платы на банковский карточный счет собственника. Также информацию могут получать от объявлений на сайтах недвижимости, от арендаторов или соседей.
Отсутствие договора также усложняет защиту прав собственника в суде.
Например, без надлежащего оформления может быть сложнее взыскать с арендатора долги за аренду или компенсацию за ущерб, причиненный имуществу.
Поэтому, как отмечает адвокат, в договоре следует предусмотреть основные условия аренды: размер платы и порядок ее пересмотра, срок действия договора, права и обязанности арендодателя и арендатора.
Проблемы могут возникнуть и у человека, арендующего жилье без договора.
Владелец может в любой момент прекратить аренду и ограничить доступ к жилью или в одностороннем порядке изменить условия, например, повысить арендную плату.
Кроме того, владелец может систематически посещать жилье под предлогом контроля за его использованием, создавая для арендатора некомфортные условия проживания.
Таким образом, официальный договор, по словам Булименко, дает владельцу юридические механизмы защиты имущественных прав, а арендатору - большую стабильность проживания.
Напомним, в первом полугодии 2026 года украинский рынок недвижимости постепенно восстанавливался: квартиры в среднем подорожали на 3%, а спрос на покупку домов вырос на 24%. В то же время аренда дорожала значительно быстрее - квартиры в среднем на 15%, а частные дома на 29%.
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