Аренда или покупка жилья: эксперт назвал случаи, когда выгоднее не покупать квартиру

Главное:

Аренда может быть более выгодной для мобильных людей и семей, не планирующих долго жить в одном месте.

Покупку следует рассматривать, если человек планирует жить в квартире длительное время.

К стоимости жилья нужно прибавлять расходы на ремонт, мебель, налоги и страхование.

На аренду или ипотеку желательно тратить не более 30% дохода.

Перед покупкой важно оценить финансовую подушку и расходы.

– В каких случаях аренда жилья финансово выгоднее покупки?

– Есть много случаев, когда аренда выгоднее покупки.

К примеру, это может касаться молодой семьи или пары. Если два человека покупают квартиру для себя, нет смысла сразу брать жилье с запасом в четыре комнаты.

Если в последствии в семье появятся дети, может понадобиться большая квартира. Тогда придется продавать предыдущее жилье, покупать новое, производить ремонт, переезжать, покупать мебель. Все это подразумевает дополнительные расходы.

Второй случай – мобильная семья, которая сегодня работает в одном месте, завтра – в другом, а послезавтра может переехать еще куда-нибудь. В такой ситуации нет смысла каждый раз продавать и покупать жилье.

Есть и случаи, когда капитал человека работает, а доходность на него выше стоимости аренды. Тогда может быть смысл арендовать жилье, а не покупать его.

– Когда, напротив, покупка квартиры может быть более рациональным решением?

– Покупку квартиры можно рассматривать в двух вариантах: для проживания и получения дохода.

Если речь идет о проживании, покупка может быть целесообразна, когда семья уже сформировалась, не планирует переезжать, а квартира расположена в хорошем месте и нравится владельцам. Если человек знает, что будет жить там очень долго, можно подобрать жилье, отвечающее его потребностям.

Если говорить именно о финансовом показателе, то ситуация может оказаться другой. Например, аренда может быть очень дорогой – более дорогой, чем доходность на капитал.

Еще один вариант – кризис. Если цены на жилье значительно падают и у человека есть свободные средства, можно приобрести квартиру дешевле. В таком случае покупка может позволить существенно сэкономить.

– Какой минимальный запас денег стоит иметь перед покупкой жилья?

– Как минимум должно остаться достаточно средств для обустройства квартиры так, как вам нравится. Не стоит из-за мебели или ремонта сразу залезать в большие кредиты, ведь это может быть дорого.

Ремонты обычно недешевы и занимают много времени. Если средств хватает только на квартиру, но жить в ней комфортно невозможно из-за плохого ремонта или необходимости дополнительных расходов, лучше рассмотреть аренду.

При покупке всегда нужно прибавлять к стоимости квартиры определенную сумму на ремонт, мебель и обустройство.

– Стоит ли брать ипотеку, если ежемесячный платеж примерно равен стоимости аренды?

– Ипотека обычно имеет так называемые аннуитетные платежи. Это значит, что человек выплачивает проценты и сразу небольшую часть стоимости квартиры.

Если ипотечный платеж меньше стоимости аренды, это может быть более выгодным вариантом . Но опять же важно учитывать, не придется ли часто переезжать.

Если ипотека дорогостоящая, как сейчас в Украине, то ситуация другая. При льготной ипотеке условия могут быть выгодными, а при дорогостоящей коммерческой ипотеке без льгот не всегда есть смысл брать кредит, поскольку возникает значительная переплата по процентам.

В результате квартира может обойтись гораздо дороже, если учесть все проценты по ипотеке.

– Какую часть ежемесячного дохода безопасно тратить на аренду или ипотеку?

– Точной цифры назвать не могу, но, по моей приблизительной оценке, это должно быть не более 30% дохода.

– Что люди часто забывают учесть при сравнении аренды и покупки?

– ремонт, налоги, коммунальные услуги, страхование и другие расходы.

Коммунальные услуги человек платит и при аренде, и после покупки жилья. В то же время, другие платежи могут возникать именно у владельца квартиры – например, расходы на замену мебели или налоги.

Налоги на жилье могут отличаться в зависимости от города. Также существуют льготы, а налогообложение может зависеть от площади квартиры: определенная площадь может не облагаться налогом, а за большую площадь уже нужно платить налог.

Это следует учитывать при планировании покупки или аренды.

– Есть ли смысл покупать жилье в кредит, если у человека нет финансовой подушки?

– Сейчас в Украине много вариантов льготной ипотеки – для военных, полицейских и других категорий населения.

Если человек имеет право на льготную ипотеку, работает и достаточно стабильный доход, такой вариант можно рассматривать. Особенно, если она хочет иметь собственную квартиру и не планирует переезжать.

– Что сейчас лучше для украинца: арендовать или купить квартиру?

– Есть плюсы и минусы у обоих вариантов.

Преимуществом покупки являются, в частности, относительно низкие цены на жилье из-за вопросов безопасности . Если война завершится достаточно скоро, покупка жилья может иметь определенные преимущества.

Плюс аренды состоит в том, что арендатор меньше зависит от устойчивости конкретного жилья к рискам безопасности. Если в районе происходит прилет или возникают другие опасные обстоятельства, арендатор может переехать в другое место. В сегодняшних условиях это означает меньший риск.

– Какие три вопроса человек должен задать себе перед решением покупать или арендовать?

– Первое: готов ли я жить в этой квартире еще 10 лет? Если да, то можно рассматривать вопросы покупки. Если нет – лучше арендовать.

Второе: какие дополнительные расходы у меня будет, если куплю жилье? Надо учесть налоги, ремонт, мебель и прочие расходы.

Третье: достаточно ли мне будущих доходов, чтобы гарантированно выплатить ипотеку? Если квартиру покупают сразу, нужно учесть затраты на ремонт и обустройство.

Необходимо планировать финансы так, чтобы деньги внезапно не закончились и не пришлось срочно продавать квартиру, обычно с финансовыми потерями.